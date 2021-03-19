В Тамбове высадят 385 деревьев

В этом году Тамбов отмечает 385 лет с момента своего основания. Сейчас идет подготовка к празднованию этой даты. Так, специалистам «Дирекции благоустройства и озеленения» поручено рассмотреть варианты высадки в наиболее многолюдных местах деревьев в количестве равном возрасту города, большое внимание планируют уделить улице Советской.

- Часть деревьев, которые там из года в год высаживаются, прижились и в нормальном состоянии. Но считаю, что добавить на Советскую зелени нам с вами надо, - говорит врип главы города Максим Косенков. - И речь я веду не только о цветах и малых формах, которые на опорах размещаются, а именно о деревьях, которые городу нужны и для улучшения экологической обстановки, и для общей атмосферы, потому что многие люди об этом говорят. Кроме того, в городе должно появиться в достаточном количестве урн, и это должно быть не только в центре города. Мы должны наполнить городское пространство условиями для того, чтобы было, куда мусор определить гуляющим жителям, это важно.

В рамках предстоящего месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка в Тамбове намерены привести в порядок дорожную одежду, остановки, места прогулок и отдыха горожан.