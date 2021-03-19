В столкновении двух авто в Тамбове пострадала 22-летняя девушка

Водители автомобилей в ДТП не пострадали Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала молодая тамбовчанка, произошла 18 марта в 10 часов 20 минут на улице Карла Маркса в районе дома №57 города Тамбова. 43-летний водитель автомобиля «Lada Vesta» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Renault Logan», под управлением 35-летнего мужчины.

- В результате ДТП травмы получила 22-летняя пассажирка«Renault Logan», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – На автомобиле скорой медицинской помощи девушку доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.