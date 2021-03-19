В Тамбове полиция ищет мужчину, расплачивающегося в магазинах чужой карточкой

Отдел полиции №1 УМВД России по городу Тамбову просит помощи в розыске мужчины, который в конце февраля 2021 года расплачивался чужой банковской картой в магазинах Советского района. Общая сумма похищенный денег составила около семи тысяч рублей. Карта принадлежит 55-летней тамбовчанке, которая потеряла ее.

- Если вы узнали данного человека, либо имеете какую-либо информацию о его местонахождении и можете помочь сотрудникам полиции в розыске, просьба обратиться по телефонам: оперуполномоченный уголовного розыска Вадим Гурник 8-953-724-98-25, дежурная часть 79-19-00 (круглосуточно).