В южных районах Тамбовщины разрешили охотиться на пернатую дичь с 26 марта

При себе нужно иметь охотничий билет и несколько специальных разрешений Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

С 26 марта по 4 апреля в охотничьих угодьях на территории южных районов Тамбовщины разрешена добыча пернатой дичи. Как сообщили в областном охотоуправлении, в северных районах охотиться можно будет со 2 по 11 апреля.

- Охотник при себе должен иметь охотничий билет, а также несколько видов разрешений - на хранение и ношение пневматического, гладкоствольного огнестрельного оружия, на добычу охотничьих ресурсов. При организации охоты в закрепленных охотничьих угодьях необходимо иметь еще специальную путевку. Для получения разрешений на добычу птицы охотник должен оплатить госпошлину и написать заявление, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Напоминаем, что охота на территории региона разрешена лишь в отведенных для этого местах. Особо охраняемые территории федерального значения в этот список не попадают. Согласно действующим нормам, охотник может добыть в день не более трех гусей, трех селезней и пяти вальдшнепов.