На Центральном рынке в Котовске выявили нарушения ветеринарного законодательства

В Котовске 15 марта государственные инспекторы отдела внутреннего и пограничного ветеринарного контроля и надзора Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провели рейд по Центральному рынку. Они изучили мясную, молочную и рыбную продукцию, которую предлагали покупателям.

По итогам рейда были выявлены нарушения требований ветеринарного законодательства и технических регламентов ЕАЭС. На куриных тушках отсутствовало клеймо, свинину разделывали в неприспособленном для этого месте и, к тому же, утилизировали отходы ненадлежащим образом. Кроме того, рядом с местом продажи мясной продукции бегали бродячие животные.

- За выявленные нарушения государственными инспекторами были составлены административные протоколы для привлечения нарушителей к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, - сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.