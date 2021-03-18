В Мичуринске проверят качество дорог и дворов, благоустроенных в прошлом году

Недочеты подрядчики будут обязаны исправить по гарантии Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В Мичуринске глава города дал поручение специалистам управления городского хозяйства провести гарантийное обследование благоустроенных в прошлом году дворов и дорог. В случае обнаружения каких-либо недочетов сформируют перечень, согласно которому подрядчику необходимо будет выполнить гарантийный ремонт.

В 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Мичуринске благоустроили 16 дворов, объединяющих 24 дома. На эти цели потратили около 26 миллионов рублей. А благодаря госпрограмме «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы Тамбовской области» в наукограде обновили 32 километров дорог.

- Планировалось, что новое асфальтовое покрытие получат 75 участков автодорог. На эти цели из областного и городского бюджетов было выделено около 180 млн. рублей. С учетом экономии, удалось расширить перечень улиц для ремонта дорожного полотна. В итоге в прошлом году обновили 81 участок, среди них 17 – тротуары наукограда. Охвачены 7 основных микрорайонов города: Мичуринск-2, центр, Донское, Рабочий поселок, учхоз «Комсомолец», Кочетовка-5 и Кочетовка-3, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.