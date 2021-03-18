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Общество18 марта 2021 15:19

Тамбовчане смогут получить повышенные выплаты на детей

Размер пособий будет зависеть от среднедушевого дохода семьи
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Президент Российской Федерации Владимир Путин 10 марта подписал указ, изменяющий правила назначения выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно. С 1 апреля часть семей будет получать выплату в повышенном размере.

Напомним, ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет предоставляется семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Тамбовской области на дату обращения за назначением пособия.

Согласно нововведению размер денежной выплаты составит 50% (5050 рублей), 75% (7575 рублей) или 100% (10100 рублей) от прожиточного минимума на ребенка. Размер пособия будет определяться в зависимости от среднедушевого дохода семьи. В случае если его размер, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75% величины прожиточного минимума для детей. Если с учетом выплаты в размере 75% прожиточного минимума среднедушевой доход семьи окажется меньше величины прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата составит 100% величины прожиточного минимума для детей.

Для рассмотрения вопроса о назначении выплаты в повышенном размере необходимо подать заявление с помощью портала госуслуг, в МФЦ или учреждения соцзащиты населения по месту жительства.

Все необходимые документы будут запрошены в рамках межведомственного взаимодействия. Исключение составят сведения о доходах работников силовых структур. После подачи заявления через портал госуслуг гражданин должен в течение 5 дней предоставить документы в учреждение социальной защиты по месту жительства.

- Заявления о назначении пособия в повышенном размере можно будет подать после 1 апреля 2021 года, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - При этом перерасчет выплаты в повышенном размере будет произведен с 1 января 2021 года.