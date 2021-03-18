В Мичуринске бизнесмен пытался подкупить полицейского

В Мичуринске возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 291 УК РФ «Дача взятки». По версии следствия, 26 февраля этого года подозреваемый в служебном кабинете положил на стол сотруднику полиции 15 тысяч рублей за непривлечение продавца его магазина к административной ответственности за продажу сигарет без маркировки.

Страж порядка от незаконного денежного вознаграждения отказался и сообщил о коррупционном факте в дежурную часть.

- В настоящее время по делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.