Тамбовчанин зарезал приятеля, поспорив о том, кто успешнее в жизни

В Тамбовской области вынесли приговор 45-летнему жителю города Моршанска. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как выяснили на следствии и в суде 13 августа прошлого года приятели в компании распивали спиртное. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, мужчины поспорили о том, кто чего достиг в жизни. Во время конфликта один из них схватил со стола нож и нанес оппоненту удар в ногу, после чего скрылся и до момента задержания прятался в жилище у матери. В результате острой кровопотери 44-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью человека.