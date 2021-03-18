Тамбовские полицейские раскрыли кражу шести маленьких поросят

Сотрудники полиции раскрыли кражу шести четырехмесячных поросят в Мучкапском районе, принадлежащих 44-летнему местному жителю. Выяснилось, что во время отсутствия владельца животных, это сделал 51-летний рабочий, присматривающий за хозяйством.

Украв поросят, мужчина понял, что не сможет их прокормить, поэтому оставил себе только двоих, а остальных решил забить. Вернувшемуся хозяину он сказал, что поросята заболели и не выжили. Однако владелец животных заподозрил неладное и обратился в полицию.

- Оставшиеся два поросенка были изъяты и возвращены хозяину. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Также сотрудники полиции установили, что задержанный гражданин ранее был судим за аналогичное преступление, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.