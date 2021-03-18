В Тамбове на Карла Маркса «ГАЗель» врезалась в иномарку

Водителя иномарки госпитализировали в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП произошло 17 марта в 11:20 на улице Карла Маркса в районе дома №72 города Тамбова. 44-летний водитель автомобиля «ГАЗ-2824DE» столкнулся с движущейся во встречном направлении иномаркой «Peugeot 508», за рулем которой находился 41-летний мужчина.

Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии водитель автомобиля «Peugeot 508» получил телесные повреждения и был доставлен в больницу имени Архиепископа Луки.