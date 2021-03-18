Коронавирус в Тамбове, последние новости на 18 марта: за сутки заболели 98 человек

По данным на 18 марта, в Тамбовской области за сутки коронавирус обнаружили у 98 человек. Это 39 мужчин, 54 женщины и 5 детей (мальчики 13,14,15 лет, девочки 3,11 лет). Возраст взрослых составляет от 19 до 82 лет.

Всего с начала пандемии в регионе было зарегистрировано 28 189 случаев заболевания коронавирусом. Из них 25 863 человек выздоровели.

- В настоящее время на госпитализации находятся 419 человек, из них диагноз «пневмония» у 395 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.