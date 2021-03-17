В Тамбове на 13 улицах временно не будет света

Как сообщает пресс-служба администрации города, в Тамбове 18 марта временно отключат элетричество на 13 улицах. Это связано с очередными ремонтными работами, которые проведут специалисты АО «ОРЭС-Тамбов».

Света не будет по следующим адресам:

с 8.30 до 11.30

по ул. Мичуринской, д. 179-191 с корпусами;

с 8.30 до 16.30

по ул. Маяковского, д. 9-29;

по пр. Сосновскому, д. 4-25;

по ул. С.Халтурина, д. 2-8;

по ул. Колхозной, д. 64-84;

по ул. Жуковского, д. 4-30;

по ул. К.Маркса, д. 260-276;

с 9.00 до 12.00

по ул. А.Бебеля, д. 11-42;

по ул. С.Ценского, д. 39-41;

по ул. К.Маркса, д. 51-79;

с 13.00 до 16.00

по ул. Полынковской, д. 48-102.

с 13.30 до 16.00

по ул. Советской, д. 73-85;

по ул. Арх.Луки, д. 1-13;

по ул. Набережной, д. 88.