В Тамбове на 13 улицах временно не будет света

Как сообщает пресс-служба администрации города, в Тамбове 18 марта временно отключат элетричество на 13 улицах. Это связано с очередными ремонтными работами, которые проведут специалисты АО «ОРЭС-Тамбов».
Света не будет по следующим адресам:
с 8.30 до 11.30
по ул. Мичуринской, д. 179-191 с корпусами;
с 8.30 до 16.30
по ул. Маяковского, д. 9-29;
по пр. Сосновскому, д. 4-25;
по ул. С.Халтурина, д. 2-8;
по ул. Колхозной, д. 64-84;
по ул. Жуковского, д. 4-30;
по ул. К.Маркса, д. 260-276;
с 9.00 до 12.00
по ул. А.Бебеля, д. 11-42;
по ул. С.Ценского, д. 39-41;
по ул. К.Маркса, д. 51-79;
с 13.00 до 16.00
по ул. Полынковской, д. 48-102.
с 13.30 до 16.00
по ул. Советской, д. 73-85;
по ул. Арх.Луки, д. 1-13;
по ул. Набережной, д. 88.