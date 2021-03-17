Задушившая мужа поясом от халата тамбовчанка отправится в колонию на 7,5 лет

В суде вынесли приговор 62-летней жительнице Тамбова, которую признали виновной в убийстве гражданского мужа.

На следствии и в суде установили, что 31 октября прошлого года в квартире по улице Полынковской между супругами произошел конфликт. Скандалы в семье происходили постоянно, из-за того, что 64-летний мужчина систематически употреблял алкоголь. В тот день женщина схватила пояс от своего халата, накинула на шею гражданского мужа и задушила его. На время следствия ее заключили под стражу.

- Приговором суда женщине назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.