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Происшествия17 марта 2021 17:00

На Тамбовщине задержали мужчину с пакетом марихуаны

Полиция обнаружила у него около 200 граммов наркотика
Ксения АЛЕШИНА
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В Кирсанове 16 марта полицейские задержали подозрительного мужчину с пакетом, внутри которого, как выяснилось, находилось около 200 граммов не высушенной марихуаны. Наркотики были изъяты и направлены на экспертизу.

42-летний житель села Малая Уваровщина признался, что сорвал прошлогоднюю марихуану на берегу реки. Затем он собирался высушить наркотик, который предназначался для личного потребления.

- Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Криминал