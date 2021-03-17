В Тамбовской области пожилых пациентов начали вакцинировать на дому

В Тамбовской области медики вакцинируют от коронавируса на дому людей, которые по состоянию здоровья не могут посетить лечебное учреждение. Мобильные бригады сформированы на базе всех медучреждений, в которых действуют прививочные пункты.

Одними из первых к этой работе приступили специалисты областного госпиталя ветеранов войн. По состоянию на 17 марта они привили на дому первым компонентом вакцины 45 человек, полностью прививку получили 15 человек.

- В основном мы обслуживаем на дому граждан пожилого и старческого возраста, часть из которых наблюдается на дому. Несмотря на соблюдение режима самоизоляции среди них также фиксируются вспышки заболевания коронавирусом. Для снижения риска заражения создана специальная мобильная бригада для вакцинации на дому, - пояснили в Тамбовском областном госпитале для ветеранов войн.

В нашем регионе вакцинация организована во всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Сформированы мобильные бригады для вакцинации маломобильных пациентов на дому. Чтобы сделать прививку необходимо записаться по специально выделенным телефонным номерам лечебных учреждений или через портал государственных услуг. В прививке может быть отказано по медицинским показаниям.