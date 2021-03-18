Тамбовчанин обманул водителей, которые заказали у него шины, на 227 тысяч рублей

Полицейские нашли и задержали афериста, который несколько лет назад обманул тамбовчан на сумму 227 000 рублей. В ноябре 2018 года на улице Магистральной Тамбова мужчина договорился с 36-летним водителем такси о поставке новых шин к автомобилю по низкой цене. Мошенник внушал доверие, говорил, что является представителем крупной фирмы, товар обещал доставить вовремя. Тамбовчанин поверил аферисту и передал ему 4000 рублей. В итоге ни денег, ни товар таксист не увидел.

Мошенник решил повторить преступную схему и через месяц в декабре 2018 года, мужчина провел более крупную «сделку». Он ввел в заблуждение 29-летнего водителя одной из организаций Тамбова. Тот по очень выгодной цене заказал шины на 223 тысячи рублей. Получив деньги, аферист исчез. Обманутые обратились в полицию. 37-летнего афериста нашли, но деньги к этому моменту он успел потратить.

- Возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.