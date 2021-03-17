В Уварово проведут ночную вишневую лыжную гонку

В Вишнёвой столице Тамбовщины в очередной раз состоится вишнёвая лыжная гонка. Большой спортивный праздник организуют в пригородном лесу. Местом для забегов вновь станет освещенная лыжная трасса, которая уже очень популярна у многих любителей лыжного спорта.

Старты проведут в 20 часов для нескольких возрастных групп. Мальчики и девочки 2009 года рождения и младше, девочки 2006-2008 года рождения преодолеют дистанцию в 1 километр. 1,5 километра пробегут мальчики 2006-2008 года рождения, девушки 2003-2005 года рождения, женщины 2002 года и старше, лыжники на смешанной эстафете. Три километра предусмотрено для юношей 2003-2005 года рождения и мужчин 2002 года рождения и старше. Особые старты приготовлены для пар (парень и девушка) и семейных команд (папа, мама, ребёнок). Им предстоит пробежать 1 километр.

- Победителей наградят медалями, грамотами и призами, - сообщает пресс-служба администрации города Уварово.