У школ и детских садов Тамбова пройдут рейды ГИБДД

В Тамбовской области 18 марта пройдут мероприятия по контролю за применением детских удерживающих устройств. Они запланированы во всех городах и райцентрах региона.

В областном центре рейды пройдут с 7 до 9 часов утра в районе МАОУ гимназия №12 на улице А.Бебеля, МБДОУ «Изумрудный город» на улице Мордасовой, МАОУ СОШ «№35 и МБДОУ «Жемчужинка» на улице Сенько.

Госавтоинспекция Тамбовской области напоминает, что перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

- В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 12.23 КоАП за нарушение правил перевозки детей предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 3000 рублей, - напоминают в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.