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Общество17 марта 2021 13:43

Тамбовщине выделили 21,1 миллион рублей на лекарства для больных коронавирусом

Всего регион получил на эти цели 77 миллионов рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовская область получит на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), медицинскую помощь которым оказывается на дому, более 21,1 миллиона рублей. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

- Ранее нашему региону направили три финансовых транша на общую сумму почти 77 миллионов рублей на бесплатное лекарственное обеспечение больных коронавирусом на дому, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.