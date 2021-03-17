Тамбовщине выделили 21,1 миллион рублей на лекарства для больных коронавирусом

Тамбовская область получит на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), медицинскую помощь которым оказывается на дому, более 21,1 миллиона рублей. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

- Ранее нашему региону направили три финансовых транша на общую сумму почти 77 миллионов рублей на бесплатное лекарственное обеспечение больных коронавирусом на дому, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.