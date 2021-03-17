МТС подготовила интернет в музеях Рахманинова и Сергеева-Ценского к внедрению инновационных онлайн-сервисов

фото группы ВК "Музей-заповедник С.В. Рахманинова"

Доступом в сеть обеспечен также Литературно-мемориальный музей С.Н. Сергеева-Ценского в селе Коптево Рассказовского района, где до сих пор не было возможности пользоваться интернетом.

В музее-усадьбе «Ивановка» широкополосный доступ в интернет на скорости 100 Мбит/сек доступен на территории дома-музея, флигеля и здании музейного фонда, где трудятся и заботятся о культурном наследии федерального значения научные и административные сотрудники культурного учреждения. Широкополосный интернет впервые пришел в Литературно-мемориальный музей С.Н. Сергеева-Ценского в селе Коптево Рассказовского района, до этого сотрудники были вынуждены были пользоваться мобильным интернетом со смартфонов.

К юбилейному 2023 году в «Ивановке» планируется воссоздать многие исторические объекты, построить современный учебно-гостиничный комплекс и организовать единое информационное пространство для гостей со всей России и зарубежья.

«Цифровизация музейной экспозиции и онлайн-трансляция наших музыкальных событий, в которых нередко принимают участие звезды мировой величины, - это лишь вопрос времени. В 2023 году более 20 мероприятий, приуроченных ко дню рождения Рахманинова, будет проходить на Тамбовщине, в том числе и у нас в Ивановке. Нам очень важно, чтобы именно наша земля ассоциировалась с именем великого композитора, ведь именно здесь он создал большинство своих бессмертных произведений. Несмотря на удаленность от областной столицы, МТС нашла возможность подключить наш музей Рахманинова и его филиал музей С.Н. Сергеева-Ценского в селе Коптево к быстрому интернету. И это большая помощь для нас - интернет необходим сотрудникам музея в их ежедневной работе и поможет узнать о жизни и творчестве гениального русского композитора максимально большому количеству людей в России и за рубежом», - отметил директор музея-заповедника им. С.В. Рахманинова Александр Ермаков.

«Созданная ИТ-инфраструктура позволит музею в дальнейшем развивать различные интерактивные сервисы, например, проводить онлайн-трансляции, создавать VR-экспозиции или запустить электронного экскурсовода. Уверен, современные технологии помогут нашему уникальному музейному комплексу войти в число общественных пространств новой формации и стать точкой притяжения федерального масштаба для всех неравнодушных к культуре родной земли», - подчеркнул технический директор МТС в Тамбовской области Сергей Ушанев.