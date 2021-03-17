Тамбовчанин воровал алкоголь из магазинов, передвигаясь на такси

В Тамбовском районе полицейские задержали грабителя. Первый случай произошел 10 марта, в деревне Красненькая, где в 18:45 тамбовчанин открыто похитил алкоголь из магазина на улице Совхозной и скрылся в неизвестном направлении.

Через шесть дней грабитель решил повторить успех, на этот раз мужчина отправился в село Донское, где в 14:30 в местном супермаркете открыто на глазах у персонала похитил алкоголь и выбежал на улицу, сев в автомобиль к таксисту.

Через полчаса злоумышленник в качестве пассажира приехал на этом же автомобиле в село Татаново, где по той же схеме похитил спиртное в одном из супермаркетов. Персонал магазина попытался остановить мужчину, но ему опять удалось скрыться на такси.

После совершения грабежей в ОМВД по Тамбовскому району от директора одного из супермаркетов поступило сообщение, полицейские выехали на полученный сигнал, следственно-оперативная группа опросила персонал магазина и всех возможных свидетелей. По записям с камер видеонаблюдения было составлено описание злоумышленника. Также удалось выяснить номера автомобиля, на котором передвигался грабитель.

- Сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции вышли на таксиста. После опроса водитель рассказал, что является знакомым подозреваемого и о том, что его товарищ совершил преступления, не знал. Мужчина рассказал, где можно найти предполагаемого преступника, сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В ходе розыска полицейские задержали 38-летний житель улицы Рылеева. Часть награбленного алкоголя тамбовчанин успел выпить. Выяснилось, что добычей злоумышленника стал дорогостоящий виски. На данный момент сумма ущерба устанавливается. Как оказалось, задержанный был судим за кражи и грабежи.