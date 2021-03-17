Тамбовчанин продавал в Интернете несуществующие колеса

Тамбовские полицейские раскрыли мошенничество, которое произошло летом прошлого года. В августе 2020-го в одной из социальных сетей появилось объявление о продаже автомобильных колес по привлекательной цене. Товаром заинтересовались несколько покупателей. Они созвонились с продавцом и договорились о сделке дистанционно. Владелец колес обещал отправить товар на следующий день после поступления денег на свою карту.

Таким образом, аферисту удалось обмануть 22-летнего жителя Свердловской области, который перевел 16 450 рублей, и 23-летнего жителя города Мытищи Московской области, он перечислил 14 218 рублей. Колеса они так и не получили, сразу после перевода денег мошенник на связь не выходил. Обманутые мужчины обратились в полицию.

Сотрудники правопорядка проверили, на чей счет переводились деньги и выяснили, что к мошенничеству причастен уроженец Котовска, проживающий в Тамбове.

- 23-летнего мужчину задержали и опросили, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Тамбовчанин в мошенничестве сознался, но больше 30 тысяч рублей он успел потратить. Причиненный ущерб ему придется возместить. Кроме того, мужчине грозит уголовное наказание по ст. «Мошенничество».