Тамбовчанин лишился более 5 млн рублей, участвуя в биржевых торгах

В Тамбове 38-летний местный житель стал жертвой мошенников. Мужчина рассказал полицейским, что с декабря 2020 года по март этого года участвовал в торгах на бирже. Предложение об участии в торгах с возможностью хорошего заработка ему поступило от неизвестных представителей биржи по телефону.

Тамбовчанина заинтересовало такое предложение, поэтому он решил попробовать, а потом его так затянуло, что мужчина просто не смог остановиться.

В итоге мужчина лишился более 5 миллионов рублей, которые поэтапно, участвуя в торгах, переводил на различные банковские счета. Причем из этих денег своих было вложено только 700 тысяч, остальные тамбовчанин взял в кредит.

Когда деньги закончились, а прибыли не получилось, мужчина пробовал связаться с представителями биржи, но их телефоны оказались недоступны. Мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, выясняются все подробности произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.