Под Тамбовом «Daewoo Nexia» врезалась в дерево

В ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы два человека, произошла 16 марта в 17 часов 30 минут на 31 километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории Рассказовского района. 43-летний водитель автомобиля «Daewoo Nexia» по неустановленной причине не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, после чего врезался в дерево.

- В результате аварии пострадали водитель автомобиля «Daewoo Nexia» и его 40-летний пассажир, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – С травмами мужчин доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.