Тамбовчане смогут увидеть работы молодых художников из 45 регионов страны и зарубежья

В Тамбовской областной картинной галерее 20 марта открывается международная выставка «Молодые таланты». В экспозиции будут представлены работы студентов и выпускников, преподавателей художественных, дизайнерских и архитектурных ВУЗов и СУЗов, выполненные в различных техниках. Экспозицию составляют живопись, графика, декоративно-прикладное, архитектурно-дизайнерское искусство.

Как отметили организаторы проекта, объединение молодых художников Тамбова «ART Движение», в экспозицию вошли более 260 работ 136 авторов из 45 городов России. Так же среди участников есть представители Белоруссии, КНР, Луганской НР, и Киргизии, благодаря которым выставка «Молодые таланты» в этом году вышла на международный уровень.

- Выставка подготовлена при участии комитета культуры администрации города Тамбова, ТГУ имени Г.Р. Державина, Детской художественной школы № 2 прикладного и декоративного искусства имени В.Д. Поленова, Тамбовской областной картинной галереи и других творческими объединениями нашего региона, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.