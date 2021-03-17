В мэрии Тамбова по конкурсу выберут двух чиновников

В администрации Тамбова объявили конкурсы на замещение вакантных должностей председателя жилищного комитета и начальника договорно-правового отдела жилкомитета.

Информация о требованиях к конкурсантам, должностных обязанностях размещена на главной странице официального интернет-портала администрации города и главы города Тамбова Тамбовской области по адресу: http://city.tambov.gov.ru в подрубрике «Вакансии», на сайте госслужбы по адресу: https://gossluzhba.gov.ru/ и опубликована в газете «Наш город Тамбов» от 16.03.2021 № 20 (1617).

- Прием документов от изъявивших желание участвовать в конкурсе, ведется с 17 марта по 5 апреля в организационно-кадровом управлении администрации города Тамбова по ул. Коммунальной, д. 6, кабинеты 8, 9, 10 в рабочие дни с 8.30 до 17.30 (перерыв с 12.30 до 13.30), - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - По вопросам участия в конкурсе обращаться по тел.: (4752) 79-03-50, 79-03-51, 79-03-53, 71-99-32.