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Происшествия16 марта 2021 18:01

В Мичуринске осудили мать, которая заставляла побираться родную дочь

Суд приговор женщину к 2 годам условного лишения свободы
Ксения АЛЕШИНА
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В Мичуринске за вовлечение собственного ребенка в занятие попрошайничеством местная жительница привлечена к уголовной ответственности. Установлено, что мать заставляла побираться родную дочь на территории наукограда.

Деньги, которые давали девочке неравнодушные люди, родительница забирала и тратила по своему усмотрению.

- Женщина признана виновной в совершении преступления, ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Криминал