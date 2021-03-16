В Мичуринске осудили мать, которая заставляла побираться родную дочь

В Мичуринске за вовлечение собственного ребенка в занятие попрошайничеством местная жительница привлечена к уголовной ответственности. Установлено, что мать заставляла побираться родную дочь на территории наукограда.

Деньги, которые давали девочке неравнодушные люди, родительница забирала и тратила по своему усмотрению.

- Женщина признана виновной в совершении преступления, ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.