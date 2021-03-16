В Тамбове ремонтируют разбитые остановки

В Тамбове ремонтируют остановочные павильоны, которые пострадали от рук вандалов. Так, в начале ноября прошлого года на бульваре Энтузиастов были установлены два новых павильона с светопрозрачными элементами из закаленного стекла, однако в феврале этого года их разбили.

Такие случаи в областном центре не редкость. По всем фактам повреждений остановок были направлены обращения в полицию, в настоящее время стражи порядка устанавливают личности злоумышленников.

Рабочие приведут в порядок остановки «Автогородок», «Улей», Социалистическая, улица Бастионная. Также после Нового года был разбит пункт на остановке «Гипермаркет «Магнит» по улице Советской и другие остановочные павильоны. Их тоже предстоит починить.

- Все затратно, потому что стекло у нас определенного образца, определенных размеров. А поликарбонат приходится резать. Стекло мы заказываем, это другой регион, поэтому это и затраты на транспортировку, - сказал Герман Зубков, начальник отдела обслуживания остановочных павильонов МБУ «Пассажирские перевозки».

Помимо восстановления разбитых павильонов, бригада специалистов приступила к подготовке других остановочных пунктов к весенне-летнему периоду. Рабочие отмоют их, покрасят и очистят от незаконной рекламы.