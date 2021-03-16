Из-за очередных ремонтных работ в Тамбове обесточат 18 улиц

Как сообщает пресс-служба администрации города, в Тамбове, 17 марта, временно отключат свет на 18 улицах. Это связано с очередными ремонтными работами, которые проводит АО «ОРЭС-Тамбов».

Света не будет по следующим адресам:

с 8.30 до 16.30

по ул. Ласковской, д. 1-53;

по ул. Песчаной, д. 3-29;

по ул. Чкалова, д. 2-42;

по ул. Карьерной, д. 1-57;

с 9.30 до 11.30

по ул. Чичерина, д. 21-25;

по ул. Победы, д. 2-6;

по ул. Глазкова, д. 1-5;

с 9.00 до 12.00

по ул. Ярморочной, д. 17-56;

по ул. Колхозной, д. 2-26;

по ул. Широкой, д. 34-58;

по ул. Стрелецкой, д. 21-71;

по ул. Пушкарской, д. 1-8;

с 13.00 до 16.00

по ул. Петропавловской, д. 5-42;

по ул. Липецкой, д. 1-17;

по ул. Саратовской, д. 1-20;

по ул. Задонской, д. 6-18;

по ул. Гагарина, д. 101-125;

с 13.30 до 16.30:

по ул. Ореховой, д. 18-20;

по ул. Победы, д. 9-11;

по ул. Чичерина, д. 62.