Из-за очередных ремонтных работ в Тамбове обесточат 18 улиц

Как сообщает пресс-служба администрации города, в Тамбове, 17 марта, временно отключат свет на 18 улицах. Это связано с очередными ремонтными работами, которые проводит АО «ОРЭС-Тамбов».
Света не будет по следующим адресам:
с 8.30 до 16.30
по ул. Ласковской, д. 1-53;
по ул. Песчаной, д. 3-29;
по ул. Чкалова, д. 2-42;
по ул. Карьерной, д. 1-57;
с 9.30 до 11.30
по ул. Чичерина, д. 21-25;
по ул. Победы, д. 2-6;
по ул. Глазкова, д. 1-5;
с 9.00 до 12.00
по ул. Ярморочной, д. 17-56;
по ул. Колхозной, д. 2-26;
по ул. Широкой, д. 34-58;
по ул. Стрелецкой, д. 21-71;
по ул. Пушкарской, д. 1-8;
с 13.00 до 16.00
по ул. Петропавловской, д. 5-42;
по ул. Липецкой, д. 1-17;
по ул. Саратовской, д. 1-20;
по ул. Задонской, д. 6-18;
по ул. Гагарина, д. 101-125;
с 13.30 до 16.30:
по ул. Ореховой, д. 18-20;
по ул. Победы, д. 9-11;
по ул. Чичерина, д. 62.