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Общество16 марта 2021 12:22

У жилищного комитета администрации Тамбова новый руководитель

До проведения конкурса эту должность будет занимать 35-летний Сергей Серегин
Ксения АЛЕШИНА
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Сергей Серегин

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Руководить жилищным комитетом администрации города Тамбова до проведения конкурса на замещение указанной должности будет 35-летний Сергей Серегин. Соответствующее распоряжение подписал врип главы города Максим Косенков.

Сергей Серегин работал главным инженером МКУ «Долговой центр», а до этого был заместителем председателя жилищного комитета администрации города. Он имеет высшее образование, в 2008 году окончил ТГТУ по специальности «Городское строительство и хозяйство».