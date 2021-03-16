Полицейские задержали тамбовчанку, которая регулярно продавала подростку пиво

В Тамбовской области продавец магазина ответит перед законом за реализацию алкоголя несовершеннолетнему. Установлено, что 6 марта этого года в селе Староюрьево 42-летняя женщина повторно продала полтора литра пива подростку.

Выяснилось, что юноша регулярно наведывался в этот магазин, а продавец даже не спрашивала документы у малолетнего покупателя. Женщина была задержана и доставлена в отдел полиции для дачи показаний. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.