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Происшествия16 марта 2021 16:50

Полицейские задержали тамбовчанку, которая регулярно продавала подростку пиво

Женщина ни разу не спросила документы у юного покупателя
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области продавец магазина ответит перед законом за реализацию алкоголя несовершеннолетнему. Установлено, что 6 марта этого года в селе Староюрьево 42-летняя женщина повторно продала полтора литра пива подростку.

Выяснилось, что юноша регулярно наведывался в этот магазин, а продавец даже не спрашивала документы у малолетнего покупателя. Женщина была задержана и доставлена в отдел полиции для дачи показаний. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Криминал