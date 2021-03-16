Тамбовчанин набросился с ножом на жену и ранил ее в живот

15 марта около 19 часов в полицию Сосновского района поступило сообщение о нападении на женщину. 51-летний житель села Челнаво-Дмитриевское во время ссоры, будучи пьяным, стал угрожать своей супруге ножом, а потом набросился на нее и нанес удар в живот. 48-летнюю женщину с ножевым ранением отправили в реанимационное отделение Сосновской районной больницы. Ее супруга задержали, нож изъяли.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 п. «З» ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.