Тамбовчан просят сообщить о фактах продажи наркотиков

В Тамбовской области с 15 марта стартовал первый этап общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Он продлится до 26 марта.

Полиция просит жителей региона сообщить на «горячую линию» о фактах продажи наркотиков и психотропных веществ, местах сбыта и распространителях, случаях изготовления и склонения к потреблению наркотиков, содержания наркопритонов.

Тамбовчане могут обратиться по телефонам доверия УМВД России по Тамбовской области: 8 (4752) 79-93-65, 8 (4752) 79-09-54 или 02.