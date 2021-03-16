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Общество16 марта 2021 16:31

Тамбовчан просят сообщить о фактах продажи наркотиков

С 15 марта в регионе работает «горячая линия»
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области с 15 марта стартовал первый этап общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Он продлится до 26 марта.

Полиция просит жителей региона сообщить на «горячую линию» о фактах продажи наркотиков и психотропных веществ, местах сбыта и распространителях, случаях изготовления и склонения к потреблению наркотиков, содержания наркопритонов.

Тамбовчане могут обратиться по телефонам доверия УМВД России по Тамбовской области: 8 (4752) 79-93-65, 8 (4752) 79-09-54 или 02.