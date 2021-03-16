В Тамбове продолжают обсуждать варианты ремонта ул. Коммунальной

В мэрии Тамбова прошла встреча с общественниками–представителями архитектурного сообщества, на которой обсуждался масштабный ремонт улицы Коммунальная.

Присутствующие на встрече архитекторы предложили несколько вариантов реконструкции улицы Коммунальной, сделав упор на озеленение, сохранение исторических фасадов зданий и адаптирование рекламных и информационных конструкций. По словам врип главы города Максима Косенкова, вопрос озеленения улицы Коммунальной сейчас прорабатывается специалистами профильных служб администрации города, и один из вариантов – использование многолетних растений. Также в рамках реконструкции планируется создание парковочных мест.

- По итогам встречи заместителю главы администрации города Юрию Зарапину поручено проработать применение на практике предложенные общественниками варианты, - сообщает пресс-служба мэрии. - В ближайшие дни окончательный проект реконструкции улицы Коммунальная будет утвержден и запущен в работу.