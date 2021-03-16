Участие волонтеров повысит открытость праймериз "Единой России"

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Большую часть мест отдали общественникам. До этого инициативу их активного участия в процедуре предварительного голосования поддержал президент РФ Владимир Путин.

По информации nashgorod.ru, как сообщил председатель оргкомитета, один из основателей партии, Герой России, сенатор Александр Карелин, задача состоит в том, чтобы с учетом мнения каждого — представителей и цифровой индустрии, и общественных, добровольческих организаций, и, безусловно, журналистов — показать всем, насколько буквально действуют положения, на которые будет опираться «Единая Россия» на праймериз.

По словам сопредседателя Центрального штаба ОНФ Елены Шмелевой, волонтеры всегда взаимодействовали с «Единой Россией», а в год пандемии совместно выявляли способы преодоления ее последствий. Как отметила Шмелева, ОНФ и «Единой России» необходимо совместно как можно эффективнее развивать все важные для каждой стороны проекты в дальнейшем.

Шмелева также подчеркнула, что вовлечение волонтеров в работу ФОКа делает процедуру открытой и задает регионам определенную планку организационного уровня.

А как заметил главный редактор газеты и сетевого издания «Коммерсантъ» Владимир Желонкин, который также стал членом ФОКа, сам процесс превратится в увлекательный эксперимент. У журналистов и общественников появится возможность изнутри посмотреть, как устроена политическая кухня партии и как осуществляется выдвижение кандидатов.

В оргкомитетах регионов также свыше 50% отдано волонтерам. В ходе заседания утвердили и ключевые требования. Участники должны быть гражданами РФ. Среди других условий: возраст больше 21 года, отсутствие судимостей и зарубежных активов. Из нововведений: появление в анкете отдельной графы об участии в волонтерской деятельности. Пройти регистрацию на официальном сайте процедуры pg.er.ru можно уже сегодня. Кандидаты могут зарегистрироваться до 29 апреля, а избиратели - до 28 мая. 1 июня будут известны результаты праймериз.

По сообщению сайта партии «Единая Россия», предварительное голосование в текущем году состоится дистанционно с 24 по 30 мая. Участниками могут стать все россияне, прошедшие верификацию на сайте «Госуслуги». Они решат, кто представит ЕР 19 сентября на выборах.

Александр Никитин, глава администрации Тамбовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования, рассказал, что в Тамбовской области региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования находится в процессе формирования.

“Для включения в его состав предложены представители Общественной палаты, ОНФ, средств массовой информации, профсоюзов, молодежных организаций, Ассоциации «Совет муниципальных образований». Безусловно, это авторитетные, опытные и известные в регионе люди. В данный момент перечень кандидатур направлен в федеральный оргкомитет на согласование.

Представители оргкомитета по проведению предварительного голосования смогут объективно осуществлять наблюдение за легитимностью и открытостью процедуры. Это важно для нас, так как партия «Единая Россия» - единственная в стране, кто проводит предварительное голосование, предоставляя гражданам возможность отбора кандидатов на основные выборы. От того, как пройдет процедура, зависит список кандидатов, которым партия будет оказывать поддержку. Это должны быть достойные люди, представляющие исключительно интересы граждан.

Рассчитываем на широкое участие в предварительном голосовании волонтеров и общественников, которые проявили себя в период пандемии, помогали и продолжают помогать людям. Если они хотят попробовать свои силы в политике, мы готовы их поддержать”, - отметил Никитин.

В 2021 году в Тамбовской области пройдут выборы в Государственную думу, региональный парламент, выборы в органы местного самоуправления, включая повторные выборы в Тамбовскую городскую думу. Всего замещению подлежит более 60 мандатов.