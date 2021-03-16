Приставы забрали у тамбовчанки детское пособие в счет оплаты кредитного долга

К Уполномоченному по правам ребенка в Тамбовской области обратилась мать несовершеннолетнего. Женщина пожаловалась на действия судебных приставов. Детский омбудсмен провел проверку и выяснил, что на принудительном исполнении в отделении судебных приставов находится исполнительное производство по взысканию с тамбовчанки задолженности по кредитным платежам. В октябре прошлого на расчетный счет женщины поступило пособие по уходу за ребенком, которые сняли с карты и перечислили в кредитную организацию.

- По результатам рассмотрения обращения постановление о взыскании денежных средств отменено, - рассказали в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Тамбовской области. – Для восстановления нарушенных прав несовершеннолетнего взыскателю направлено требование о возврате денежных средств в размере 6 260 рублей.