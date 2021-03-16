Коммунальную аварию на севере Тамбова устранили: давление воды восстановят в течение дня

Давление воды в системе будут повышать постепенно, чтобы избежать порывов

Ночью в Тамбове ликвидировали коммунальную аварию, которая произошла 15 марта на территории парковки на ул. Рылеева, 82. В процессе работ специалисты заменили 2 метра поврежденного водовода диаметром 600 мм. Сейчас продолжается заполнение системы водоснабжения водой и наполнение резервуаров. В ближайшие часы подача холодной воды и повышение давления будут происходить постепенно во избежание новых повреждений на магистральном водопроводе.

- Обращаем внимание жителей, в течение сегодняшнего дня в северной части города может наблюдаться сниженное давление на верхних этажах домов из-за повышенного водоразбора в городской сети, - сообщает пресс-служба АО «ТКС». - Также возможно временное снижение качества воды. Напоминаем, после восстановления водоснабжения в течение трех дней воду для употребления в пищу необходимо обязательно кипятить.

Фото АО "ТКС"