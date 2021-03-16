В Тамбове пьяный водитель сбил на пешеходном переходе 16-летнюю девушку

Девушку с травмами отвезли в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, которую спровоцировал пьяный водитель, произошла 15 марта в 14 часов 34 минуты на улице Мичуринской в районе дома №225 города Тамбова. 33-летний водитель автомобиля «Lada Kalina», будучи нетрезвым, на регулируемом пешеходном переходе, двигаясь на «красный» сигнал светофора наехал на 16-летнюю девушку, которая переходила здесь дорогу.

- Пострадавшего пешехода с травмами доставили в «Тамбовскую областную детскую клиническую больницу», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.