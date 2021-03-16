Волонтеры «Лиза Алерт» проведут мастер-класс онлайн

19 марта в 16 часов 30 минут на базе Ресурсного центра по развитию добровольчества Тамбовской области руководители и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» проведут мастер-класс. Они расскажут историю создания движения, способы и методы поиска пропавших людей и даже покажут на практике работу со специализированным оборудованием. Посетить мастер-класс, не выходя из дома, можно присоединившись к онлайн-трансляции в Инстаграм instagram.com/dobro.tambov/. Напомним, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» работает в регионе уже четвертый год.

- В отряде ждут новых волонтёров, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Все заинтересованные люди, которые хотели бы помогать отряду, стать добровольцем движения, смогут узнать много нового и оценить свои силы для дальнейшей работы.