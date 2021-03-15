На севере Тамбова очередная крупная авария на водоводе

Около двух недель назад в городе уже устраняли серьезное ЧП на водоводе Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

15 марта в северной части Тамбова произошла очередная крупная авария на трубопроводе холодного водоснабжения. Сообщение о порыве поступило в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тамбовской области в 16 часов 45 минут. Известно, что из-за повреждения снижено давление в квартирах жилых домов, расположенных выше 3-4 этажа.

- В зону нарушения холодного водоснабжения попало до 250 домов с населением 100 тысяч человек, - сообщают в ГУ МЧС России по Тамбовской области. - Горячее водоснабжение и теплоснабжение не нарушено.

На месте работает одна бригада «Тамбовских коммунальных систем». Предполагается, что аварию ликвидируют к полуночи.

Напомним, 27 февраля в 3 часа ночи на севере Тамбова произошел порыв магистрального водовода диаметром 600 мм. Масштабы бедствия сопоставимы с нынешней аварийной ситуацией. Устраняли ЧП до вечера 27 февраля.