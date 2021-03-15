Тамбовчанам представили эскизы скверов, из которых горожане выберут территории для благоустройства в 2022 году

Горожане могут оставить свои замечания и пожелания к эскизам Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году в областном центре отобрали 8 территорий, которые выставят на голосование горожан. На территориях из их числа, набравших наибольшее число голосов, в следующем году проведут работы.

Впервые в этом году голосование пройдет в онлайн-формате. Оставить свой голос каждый гражданин старше 14 лет сможет на портале za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая. Для этого необходимо иметь учетную запись на портале «Госуслуги».

В преддверии голосования проводится общественное обсуждение предлагаемых проектов. В течение месяца, начиная с 15 марта, горожане смогут не только ознакомиться с дизайн-проектами территорий благоустройства, но и оставить с помощью специальной формы свои комментарии и пожелания. Эскизы уже размещены на официальном сайте администрации города Тамбова: https://city.tambov.gov.ru/catalog/index.php?id=9131

- Во всех проектах соблюдены объемно-пространственные решения, исходя из площади самого участка, также учитывается градостроительная ситуация и естественный рельеф. Дизайн-проектами обязательно предусмотрены зеленые насаждения: и сохранение по возможности существующих, и посадка новых,- рассказал заместитель главы администрации города Юрий Зарапин. - Также везде планируется устройство пешеходных дорожек: где-то с помощью тротуарной плитки, где-то с применением композитных материалов, например, резиновой крошки. Кроме, того, в числе обязательных элементов - уличное освещение, малые архитектурные формы для детей и взрослых, урны.

Как отметил председатель комитета по молодежной и социальной политике, физической культуре и спорту Александр Черемисин, тамбовчанам помогут принять участие в самом голосовании с помощью телефона, планшета или компьютера. На специальном сайте dobro.ru заявки подали порядка 140 волонтеров. Треть обращений уже одобрена. В их числе студенты средних специальных и высших учебных заведений, а также так называемые «серебряные» волонтеры.