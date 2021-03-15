В Тамбове приведут в порядок сквер «Строителей» в районе ул. З. Космодемьянской

На территории планируют обновить дорожки, освещение и озеленение Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове прошло заседание общественной комиссии по организации обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Собравшиеся должны были решить, на благоустройство какой из городских территорий направить средства, образовавшиеся в результате экономии при проведении торгов по определению подрядчика, который проведет в этом году работы на территории у детского сада «Подсолнух». Напомним, администрация города предлагала за эти работы 19 миллионов 481 тысячу рублей. На торги заявились семь участников из которых 4 заявки к конкурсу не допустили из-за несоответствия документации. Среди оставшихся трех фирм наименьшую цену контракта предложило ООО «Дорремстройавтомеханизация» - почти 14 миллионов 903 тысячи рублей. Таким образом, экономия составила порядка 4 миллионов 578 тысяч рублей.

Среди претендентов на благоустройство комиссия рассмотрела 10 территорий. Врип главы города Максим Косенков предложил обратить внимание на территорию сквера «Строителей» (в районе ул. З. Космодемьянской). С учетом дополнительного выделения средств из городского бюджета здесь можно будет полностью обновить имеющиеся дорожки, сделать современное освещение территории, провести озеленение с обязательным максимально возможным сохранением имеющихся многолетних деревьев.

- Члены комиссии одобрили это предложение практически единогласно (при одном воздержавшемся), - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.-Предварительный дизайн-проект благоустройства сквера в ближайшее время будет доработан.