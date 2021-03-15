В Тамбовской области сын убил пожилую мать топором

В одном из домов села Крюково Моршанского района 13 марта этого года было обнаружено тело 79-летней женщины с явными признаками насильственной смерти. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В совершении преступления подозревается 56-летний сын погибшей.

По версии следствия, подозреваемый во время ссоры с пожилой матерью избил ее, в том числе ударил несколько раз топором. От полученных травм головы и массивной кровопотери пенсионерка сразу скончалась. О случившемся злоумышленник сразу сообщил родственникам.

- В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Для определения психического состояния мужчины ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.