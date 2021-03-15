В Тамбове началась уборка парков

В Тамбове с приходом весны сотрудники муниципального предприятия «Дирекция благоустройства и озеленения» приступили к плановым сезонным работам. Первым делом они начали приводить в порядок парки и скверы. Рабочие рыхлят снег, чтобы он поскорее растаял, убирают мусор, а также ремонтируют урны и лавочки.

- Будет проводиться ремонт и покраска лавочек в количестве 580 штук, урн – 677 штук, порядка 285 вазонов, 5 359 ограждений и парапетов. Ведутся работы по подготовке малых вертикальных форм озеленения, 60 штук у нас мобильных деревьев. И уже начата работа по подготовке городских фонтанов к летнему периоду, - сказал Игорь Шведов, начальник службы зеленого хозяйства МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения».

В ближайшее время специалисты займутся перекопкой, рыхлением и выравниванием поверхности для посадки цветочной рассады. Параллельно они будут приводить в порядок пешеходные дорожки, обновлять краску на детских игровых площадках и завозить чистый песок.