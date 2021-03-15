В Моршанске парня осудили за спаивание младшего брата-подростка

В Моршанске суд вынес приговор в отношении 22 –летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления по ч.1 ст.151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции».

Установлено, что в период с 01.09.2020 по 23.11.2020 года молодой человек, пользуясь своим авторитетом, умышленно спаивал своего двоюродного брата-подростка.

- С учетом позиции государственного обвинителя о мере наказания, особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд приговорил виновное лицо к обязательным работам сроком 120 часов, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.