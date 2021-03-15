Сотрудники ГИБДД спасли заблудившихся в лесу тамбовчан

Один из автоинспекторов хорошо знал местность и смог найти "потеряшек" Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбовской области автоинспекторы помогли заблудившимся в лесу водителю и его пассажирам выбраться из снежного плена. По словам попавшего в беду водителя, он и его друзья решили посетить святой источник, расположенный в глубине леса в районе села Троицкая Вихляйка Сосновского района. Не рассчитав свои силы, дорожные и погодные условия, а также возможности своего автомобиля, молодые люди заблудились в зимнем лесу и застряли в снежном сугробе. Ситуацию также осложнило отсутствие сотовой связи, однако наличие системы позиционирования в автомобиле, помогло водителю связаться с дежурной частью отдела МВД России по Сосновскому району и сообщить о возникшей проблеме.

Уже через 40 минут к ним на помощь подоспел экипаж дорожно-патрульной службы на патрульном внедорожнике в составе инспекторов Александра Ожогина, Вячеслава

Ярцева и Максима Зайцева. Попавшим в беду людям просто повезло, что один из инспекторов прекрасно ориентировался на местности и по сбивчивым описаниям водителя смог быстро определить местоположение автомобиля и вовремя прийти на помощь, до того как наступит ночь.

- В первую очередь автоинспекторы предложили молодым людям горячий чай, чтобы согреться, помогли вытащить автомобиль из снежной ловушки и сопроводили до ближайшей деревни, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Только после того как автоинспекторы убедились, что водителю и его пассажирам не требуется какая-либо помощь, они направились на маршрут патрулирования.