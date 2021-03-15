В Воронежской области задержали тамбовчанина, скрывавшегося от правосудия

Тамбовские полицейские задержали находящегося в федеральном розыске 35-летнего жителя поселка Строитель. В отношении него была возбуждена серия уголовных дел за кражи велосипедов и сотовых телефонов. На период расследования уголовных дел мужчина находился под подпиской о невыезде.

В октябре 2020 года расследования уголовных дел были окончены и поступили в суды. Обвиняемому грозило реальное лишение свободы, т.к. ранее он был неоднократно судим за аналогичные преступления.

Однако тамбовчанин решил скрыться от органов правопорядка и перестал являться на заседания суда. В итоге его объявили в федеральный розыск. Полицейские искали его по месту жительства, у родственников, друзей, но никто не знал, где он находится.

От коллег из Воронежской области тамбовским стражам порядка поступила информация о том, что разыскиваемый ими человек находится на территории Новоусманского района. Полицейские выехали в соседний регион, где совместно с воронежскими полицейскими нашли и задержали тамбовчанина, который пытался выехать на попутном автотранспорте в другой район.

- Для дальнейших разбирательств его доставили на территорию Тамбовской области. Решением суда житель поселка Строитель арестован и помещен в СИЗО до вынесения вердикта суда, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.