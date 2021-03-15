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Происшествия15 марта 2021 11:01

Тамбовчанина осудили за хранение крупной партии наркотиков

Мужчину приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии строгого режима
Ксения АЛЕШИНА
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В Первомайском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, который в 2019 году незаконно приобрел и хранил без цели сбыта марихуану в крупном размере. Полицейские изъяли у мужчины наркотики массой 269 г.

- Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, и с учетом мнения государственного обвинителя назначил наказание в виде в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Криминал