Тамбовчанина осудили за хранение крупной партии наркотиков

В Первомайском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, который в 2019 году незаконно приобрел и хранил без цели сбыта марихуану в крупном размере. Полицейские изъяли у мужчины наркотики массой 269 г.

- Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, и с учетом мнения государственного обвинителя назначил наказание в виде в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.