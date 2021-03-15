В Тамбовской области два авто потеряли управление и «вылетели» с трасс

В обоих случаях пострадали водители Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбовской области за минувшие выходные зафиксировали два ДТП, в которых водители потеряли управление машиной и «выскочили» с дороги». Первая такая авария произошла 13 марта в 16 часов 55 минут на 94 километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории Кирсановского района. 45-летний водитель автомобиля «Volkswagen Polo» по неустановленной причине допустил съезд с проезжей части автодороги в левый по ходу движения кювет. Его машина опрокинулась. Водителя на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ».

В этот же день в 17 часов 40 минут на 337 километре автодороги «Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов», проходящей по территории Петровского района, 36-летняя женщина-водитель автомобиля «Lada Kalinа» не справилась с управлением и съехала в правый по ходу движения кювет.

- В результате ДТП женщина получила травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Медицинскую помощь пострадавшей оказали на месте происшествия.